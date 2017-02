Elena Myers: Motociclista reveló que se retiró tras sufrir abuso sexual

La joven promesa del motociclismo estadounidense Elena Myers ha denunciado al Hotel Loews Philadelphia y al masajista Jerome McNeill por un caso de abusos sexuales ocurrido un día después de la última carrera de la temporada 2014. La deportista reveló que esa fue la causa de su retiro prematuro del deporte.



Según relata la deportista Elena Myers en su perfil de Facebook, un masajista del spa del hotel, Jerome McNeill, al que también denunció, habría abusado sexualmente de ella.



Elena Myers aseguró que en su momento habló con "numerosos" empleados del spa y del hotel pero "nadie" le ayudó. ”Comenzó a tocarme mis genitales por encima de las bragas y a apretarme las nalgas. Me quedé en shock. Él era mucho más grande que yo y no quería que fuera a más. Fue terrorífico”, narró la deportista.



“Solía ser una persona muy feliz. Muy extrovertida, nunca había tenido problemas. Entonces me convertí en una persona asustada que no podía reconocer. Tenía ataques de ansiedad. No era algo propio de mi carácter. Ahora mismo no tengo ganas de volver a las motos, pero eso puede cambiar. No se trata de dinero”, agregó Elena Myers.



Ahora ha decidido "compartir esta dolorosa verdad" para ayudar a otros hombres y mujeres en circunstancias similares.



Tras varios años de silencio, en los que igualmente se alejó de la competición, la joven piloto californiana, de 23 años, anunció en una entrevista a Philadelphia Magazine que ha tomado la decisión de denunciar al hotel y al presunto agresor.

