Eliminatorias Rusia 2018: Paolo Guerrero fue incluido en el once ideal de la fecha 13 [FOTOS]

Con boletos de primera clase reservados, Brasil tiene para la firma el itinerario que lo llevará al Mundial Rusia 2018, gracias al revolucionario Tite y un Neymar repotenciado, mientras que el resto de Sudamérica deberá comerse las uñas por tres cupos y medio en cinco fechas.



Los pentacampeones del mundo, que daban pena con el desorientado Dunga, son todo sonrisas desde que el ex DT del Corinthians se puso al frente del seleccionado en junio del pasado año con la promesa de desempolvar los libros del 'jogo bonito' que sus antecesores habían archivado.



Con la goleada 4-1 a Uruguay, su escolta en la tabla sudamericana, Brasil llegó a siete victorias consecutivas en una misma fase premundialista, una muestra de la buena mano de Tite para sacar a la Seleçao del invierno al que se había acostumbrado.



Brasil sumó 30 puntos en Montevideo y podría firmar el libro del Mundial ruso venciendo a Paraguay en Sao Paulo, el próximo martes por la decimocuarta fecha, una clasificación se que se veía lejana hace menos de un año.



"Estamos cerca", sintetizó un radiante Paulinho, autor ante la celeste de una tripleta en el mítico Centenario.



Las sillas se agotan



Sin asientos disponibles en primera clase, Uruguay (23 puntos), Argentina (22), Colombia (21), Ecuador y Chile (20) tendrán que pelear por los de clase económica, y a esa disputa podría colarse Paraguay (18), que revivió con su victoria 2-1 en Asunción frente a los del centro del mundo.



Perú (15), con poco margen de maniobra, y Bolivia (7) y Venezuela (6), con el crédito en números rojos, sentenciaron su adiós a Rusia y ya comienzan a replantear lo que será el largo camino a Catar-2022.



Uruguay es uno con su estrella Luis Suárez y otro sin él. Ayer lo extrañó en demasía y su socio y amigo Edinson Cavani, de brillante momento en Europa con el PSG, no logró suplirlo por sí solo a pesar del gol que anotó para poner a la celeste adelante en el marcador.



Los charrúas gozan de una buena cuenta de ahorros, pero les aguardan compromisos para apretarse el cinturón, como el del martes ante Perú en Lima, o el de agosto ante Messi y compañía.



Argentina saltó del puesto del repechaje al tercer lugar con un apretado 1-0 sobre Chile, ahora fuera de los cupos de clasificación, pero el romance con la exigente tribuna está más frío que nunca a pesar de la presencia de Messi, porque la albiceleste no convence con el fútbol que propone el 'Patón' Edgardo Bauza, pero le es suficiente para arreglarse y sumar.



Su siguiente encuentro será en La Paz, en los temibles 3.600 m de altitud, donde las piernas se funden y la mente se nubla. Allí Argentina sufrió una de las peores goleadas en toda su historia con Diego Maradona como DT, pero también ha sabido arañar puntos.



Colombia, que era sexta, celebra su regreso a puestos de clasificación directa con la sufrida victoria 1-0 ante Bolivia en Barranquilla, pero los tres puntos no son suficientes para tapar el mal partido del combinado de José Pekerman, otro más en el que no hubo funcionamiento, no hubo talento, no hubo individualidades.



Colombia visitará a Ecuador el martes en Quito (2.850 msnm), un rival peligroso y que podría revivir en el Olímpico Atahualpa tras el revés en Asunción.



Ecuatorianos y chilenos perdieron y son quinto y sexto. Los de Gustavo Quinteros saben que tienen en la altura a una aliada para ganar y los bicampeones de América reciben a la desmoralizada Venezuela, última con seis unidades.