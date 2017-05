Erick Delgado y Carlos Beltrán protagonizaron lamentable pelea en el Torneo Apertura [VIDEO]

¿Creyeron que era un ring de box? Erick Delgado y Carlos Beltrán ensuciaron el correcto desarrollo del encuentro entre Deportivo Municipal y Sport Rosario por la primera fecha del Torneo Apertura en la cuidad de Huaraz. ¡Lamentable!



¿Qué pasó? El juvenil de Sport Rosario, Rolando Arrasco de 20 años, no devolvió el balón como parte del juego limpio y generó la molestia de los jugadores de Deportivo Municipal, quienes se aventaron sobre él para increparlo.



Los de Sport Rosario, claro, lo defendieron llevándolo a un costado. Pero el que empezó a perder los papeles es Carlos Beltrán. El argentino chocó con más de un jugador de Deportivo Municipal y el árbitro tuvo que expulsarlo.



Mientras eso sucedía, el portero Erick Delgado apareció para provocar a Carlos Beltrán, quien no aguantó las palabras del edil y le lanzó algunos puñetes que, por suerte, no le impactaron (o al menos eso parece). Al final, ambos fueron expulsados.



Sport Rosario ganó 1-0 a Deportivo Municipal con gol de Jesús Rabanal en el minuto 88 de la parte final por el inicio del Torneo Apertura.