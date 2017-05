Erick Osores besó así a Melissa Peschiera en vivo y se reconciliaron pero... [VIDEO]

Los periodistas Erick Osores y Melissa Peschiera se 'reconciliaron' entre bromas y con un beso luego que la conductora rechazó el abrazo de su colega en pleno programa en vivo [Ver aquí].

La incómoda situación para Erick Osores fue notoria y en pocos minutos se convirtió viral. Así, hoy, un día después del peculiar incidente, ambos aclararon la situación.

Erick Osores se hizo el resentido al inicio de la secuencia deportiva pero luego Melissa Peschiera lo saludó con cortesía.



"¿La paz?", le preguntó Peschiera a Osores y de inmediato soltaron una sonora carcajada. "Yo quería aclarar una cosita. Melissa y yo somo muy amigos. Le encanta molestarme, pero fue una broma", dijo Erick y le besó la mano.



"Yo soy la bruja, la villana por no dejarme agarrar y abrazar. A Erick también le gusta molestarme", aseguró Peschiera. Pero tras el beso de Osores dijo "Ya ok", con un rostro igualmente serio.



Recordemos que tras el episodio en vivo ambos cruzaron tuits en la red social. "¡Jajaja! No chicos, 'tranqui'. Así nos bromeamos con la 'Señora Perú'. Ha sido un mal entendido", citó Erick Osores en su cuenta. No obstante, la respuesta de Peschiera fue contundente.



"Ni fue error lo de 'Samuel Falvy' ni choteada el no dejarme abrazar. Solo evité sus escurridizas manos. Erick Osores sabe por qué lo digo", replicó Melissa, también en su cuenta de Twitter.

