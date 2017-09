Erick Osores lo hizo otra vez: El 'Periodista del amor' abrazó a conductora y arremetió contra feministas

El periodista Erick Osores nuevamente encendió la polémica tras las críticas sobre su conducta con las mujeres al ser mencionado debido al polémico saludo en vivo a Melissa Peschiera en mayo pasado. Eso sí, no se aguantó y abrazó esta vez a Carla Tello, conductora de canal N.



Todo esto a raíz de los comentarios sobre Idel Vexler a Marilú Martens en la ceremonia de trasferencia del Ministerio de Educación y las múltiples comparaciones sobre casos similares. Pero Osores fue más allá y se mandó en contra de los grupos feministas.



"Hola Carlita, buenas tardes ¿cómo estás? No te saludo más porque luego dicen que soy... Bueno, en fin. La quisiera saludar pero luego 'tuitean', 'es imposible piropear a una mujer, decir que es linda'. Luego dicen que soy Idel Vexler", afirmó Erick Osores en vivo.



"La verdad, que son una vergüenza los muchachos que escriben eso en el Twitter. No tienen ni novia", disparó Erick Osores tras los comentarios en redes sociales que lo compararon con el polémico saludo del Ministro de Educación con Marilú Martens.



"¡Qué barbaridad! Pero es otro tipo de saludo pues Erick Osores", agregó la conductora de Canal N, Carla Tello, tras el comentario del periodista deportivo.



"Estos feministas, estos chicos están muy mal de la cabeza. Pero bueno igual te saludo. ¡Feliz cumpleaños Carlita de mi corazón! Aparte que para tus 28 años estás muy bien conservada", dijo finalmente el periodista Erick Osores.



Erick Osores fue criticado en su momento por la forma en que intentó abrazar a la periodista Melissa Peschiera, quien rechazó su acción y fue motivo de polémica en las redes sociales. (Mira la nota aquí)

Así fue el saludo y las frases del Ministro Vexler sobre Martens:

Erick Osores intentó abrazar a periodista y fue rechazado en vivo de la peor manera [VIDEO]

