Esto es lo que Marcelo Bielsa jamás te diría en un vestuario [VIDEO] 

Cuando algunos había olvidado la conmovedora arenga de Marcelo Bielsa, tras una derrota de PSG, el fútbol argentino nos sorprende con una nueva charla de vestuario, pero esta vez más intensa de parte de Mariano de la Fuente, técnico de la Primera C, quien renunció por los malos resultados de sus dirigidos en el J. J Urquiza.



El entrenador de la Primera C empezó tan diplomático como Marcelo Bielsa, pero en pocos segundos empezó a perder la cordura y recordarles a sus jugadores lo que estaba haciendo mal de manera exacerbada.



Pocas veces se puede tener testimonio de un vestuario. Mucho menos cuando se trata de una verdadera 'guapeada'. En este caso, Mariano de la Fuente, perdió la cordura por la derrota parcial frente a San Miguel, en la Primera C del fútbol argentino, pero nunca pensó que alguien lo grabaría.



Estas fueron algunas frases que el querido Marcelo Bielsa, jamás usaría en un vestuario. "No marcamos a nadie. La c... de la madre de todos", "Déjense de hinchar las p... vamos últimos", "No me quiero morir en un vestuario". "Lástima damos, y es lo peor que nos puede pasar". "Salgan a la cancha y marquen. Me van a hacer morir. Marquen, y después jueguen, ¡pero marquen!".