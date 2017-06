Facebook y Fox Sports firman acuerdo para ver Champions League vía streaming en vivo

Fox Sports informó el martes que se asoció con Facebook Inc para emitir en vivo algunos partidos de la Champions League del fútbol europeo durante la temporada 2017-2018. ¡Se acabó los streaming ilegales!



La cadena, propiedad de Twenty-First Century Fox Inc , dijo que algunos partidos del torneo de clubes serán emitidos en exclusiva por Facebook y Fox Sports GO, mientras que otros también serán transmitidos en forma simultánea por televisión.

Redes sociales como Facebook y Twitter Inc han reforzado su enfoque en firmar contratos para emitir eventos deportivos en vivo a medida que la audiencia joven recurre cada vez más a Internet para ver deportes, en detrimento de los servicios de cable tradicionales.



Fox Sports transmitirá los partidos de la Champions League en Estados Unidos a través de sus páginas de Facebook a partir de septiembre, según el acuerdo.



La asociación incluye dos partidos en vivo por día en la etapa de grupos, cuatro llaves de octavos de final y cuatro encuentros de cuartos de final, afirmó Fox.



Facebook también llegó a un acuerdo el mes pasado con las Grandes Ligas de Béisbol para emitir en vivo 20 partidos de la liga esta temporada.



Twitter también llegó a un acuerdo el martes con la Liga Canadiense de Fútbol para emitir un programa en vivo de 30 minutos sobre noticias sobre el deporte, entrevistas con jugadores y reportajes sobre la liga, afirmó la entidad.



El mes pasado, Twitter firmó un acuerdo de varios años con la liga de fútbol americano (NFL) para emitir en vivo una cobertura previa a los partidos y un programa de 30 minutos.



(Fuente: Reuters)