Fanática mostró sus senos para distraer a rival y no imaginó lo que pasaría después [VIDEO]

Uno de los objetivos de la hinchada local es presionar al rival que viene a jugar a casa. Con cánticos, silbidos y hasta insultos; los fans de un equipo buscan debilitar las emociones del visitante para "ayudar" a los que están en el terreno de juego. Aunque no siempre pasa de ese modo.



En Estados Unidos, por la liga profesional de béisbol, Miami Marlins recibía a St. Louis Cardinals. Korina Evaniuk, fanática local, no tuvo mejor idea que mostrar sus senos para distraer al rival en una jugada.



Mientras el deportista de St. Louis Cardinals se preparaba para el lanzamiento de la bola, la mujer hizo topless, sin imaginar que estaba siendo grabada por las cámaras de televisión.



Estas imágenes fueron repetidas al final del encuentro y la joven se hizo famosa en las redes sociales.



"Me estaba divirtiendo. Estábamos bebiendo. Estábamos, no sé, viendo el partido. Solamente quise generar una distracción", dijo Korina en una entrevista para Inside Edition.