FC Barcelona: Hristo Stoichkov desea este reemplazo para Luis Enrique [VIDEO] 

FC Barcelona despierta la pasión en todos y más aún en aquellos que una vez defendieron los colores del cuadro catalán. Uno de ellos es el búlgaro Hristo Stoichkov quien se animó a dar su opinión sobre quién debería se el reemplazante de Luis Enrique quien anunció su salida a fin de temporada.



El ex Barcelona declaró para una radio argentina y fueron publicadas por el diario Olé. “Si yo tomara la decisión, te digo que quiero que Jorge Sampaoli sea el técnico del Barcelona. A Jorge lo conozco perfectamente. Lo que hizo con Chile no es fácil y ganar la Copa América como lo hizo es bárbaro. Si dependiera de mí, lo ficharía por su carácter ganador. De igual manera, es una decisión que debe ser muy estudiada”.



Hristo Stoichkov, un histórico con Barcelona, no paró de argumentar su posición. “Si te pongo al frente del Barcelona, también vas a disfrutar y ganar títulos. Este equipo está hecho, pero claro que Jorge Sampaoli puede corregir detalles y casos puntuales”, agregó.



El búlgaro además apoyó la continuidad de Lionel Messi en Barcelona. “Se hablaron muchas cosas de él. Para hablar de Messi te tienes que poner de pie porque estás hablando con Dios. Muchas veces dicen que él toma decisiones dentro del club pero eso es una porquería. No podemos dar tanta presión a Lionel”, finalizó.