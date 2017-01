Fernando Nogara dice que la Selección peruana Sub 20 estuvo competitivo en el Sudamericano

Perú, el primer eliminado del campeonato Sudamericano Sub 20 de Ecuador, estuvo competitivo en el certamen a pesar de obtener apenas dos puntos en cuatro cotejos, expresó el técnico argentino Fernando Nogara.



"Competitivamente estuvimos a la altura, pero sí es verdad que hay selecciones que están por encima de nosotros", declaró Fernando Nogara luego de que su equipo perdiera por 2-0 ante Uruguay en la localidad andina de Ibarra (al norte de Quito), con lo que fue marginado del Grupo B de la lid.



La selección peruana Sub 20 quedó con 2 puntos en el sótano de la tabla de posiciones de la llave, en la que Argentina y Uruguay aparecen con 5 tantos, Bolivia con 4 y Venezuela con 3.



Este viernes, en la clausura de la serie, los uruguayos enfrentarán a los bolivianos, y los argentinos a los venezolanos. Todos tienen posibilidades de pasar a la ronda final.

Fernando Nogara, quien manifestó que no renunciará al cargo que asumió en 2016 a pesar del revés en el Sudamericano Sub-20, indicó que los juegos contra Argentina (con empate 1-1) y Bolivia (con derrota 2-0) fueron "cruciales" para el fracasó de los incas, que dejaron escapar los triunfos parciales que llevaba en esos compromisos.



"La palabra fracaso no me asusta. Vinimos con el objetivo de pasar al hexagonal sabiendo que era difícil", anotó el entrenador argentino, quien estimó que "no fue un buen Sudamericano" para su escuadra.