Fidget Spinner: Ronaldinho venderá alucinantes diseños con su firma a este precio [VIDEO]

Ronaldinho no pierde el tiempo. El ex futbolista de Barcelona y la selección de Brasil, venderá alucinantes diseños personalizados del fidget spinner, el juguete antiestrés de moda que todos quieren tener. ¡Bien ahí 'Roni'!



Ronaldinho usó sus redes sociales para anunciar la venta de sus fidget spinner que vendrán con su firma en colores negro, plata y oro. ¿Cuál será el precio de estos juguetes? Pues 11.99 dólares a través de su página web.



Y como para promocionar su producto, Ronaldinho lanzó un sorteo de 3 fidget spinner de diseño exclusivo que el brasileño regalará a los afortunados.



Sin duda, Ronaldinho aprovechará la fiebre que hay en el mundo por el fidget spinner, un juguete antiestrés hecho de plástico con 2 o 3 brazos. Si aún no lo tienes, ¿lo comprarías?