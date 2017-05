Flamengo vs Atlético Goianiense: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Guerrero y Trauco por Brasileirao

Flamengo vs Atlético Goianiense: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' visita esta sábado a Atlético Goianiense por la fecha 2 del Brasileirao en el Estadio Serra Dourada de Goias, que arrancará a las 5:00 p.m. (hora peruana). Paolo Guerrero y Miguel Trauco salieron en lista.



Flamengo llega dolido a este partido contra Atlético Goianiense por el Brasileirao. El equipo de Ze Ricardo cayó el pasado miércoles ante San Lorenzo 2-1 en el último minuto y le dijo adiós a la Copa Libertadores.



Igual. Flamengo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco tendrá que voltear la página para luchar partido a partido el Brasileirao, el campeonato más importante de Brasil, donde empataron en la primera jornada ante Atlético Mineiro (1-1).



Flamengo y Atlético Goianiense ya se vieron las caras en el año. Fue para la Copa de Brasil. En dicho partido, ambos equipos no se hicieron nada y terminaron igualados 0-0. Claro que no jugaron Paolo Guerrero ni Miguel Trauco, habituales titulares, que descansaron.