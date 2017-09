Flamengo vs Botafogo: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' visita este domingo a Botafogo por la fecha 23 del Brasileirao en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El partido arrancará a las 5 p.m. por la señal de GolTV. Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados.



Flamengo viene de un doloroso empate 1-1 por la final ida de la Copa Brasil. Los del técnico Reinaldo Rueda no pudieron ganar en casa a Cruzeiro y tendrán que buscar el triunfo de visita en la vuelta. En dicho partido no estuvieron Paolo Guerrero ni Miguel Trauco por estar con la selección.



Justamente fue Botafogo el equipo al que Flamengo eliminó en semifinales de Copa Brasil para jugar la final. Es decir, el local tomará este duelo por el Brasileirao como una revancha y querrán ganarlo ante su hinchada.



Paolo Guerrero, quien estuvo con la selección peruana, seguro estará desde el arranque en el Flamengo-Botafogo por el Brasileirao en Río de Janeiro.



Todo lo contrario sucedería con su compatriota Miguel Trauco, quien no ha tenido la confianza del DT colombiano Reinaldo Rueda tras la salida de Zé Ricardo. El lateral estaría en el banco de suplentes esperando su oportunidad.