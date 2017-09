Flamengo vs Chapecoense: EN VIVO EN DIRECTO Con Paolo Guerrero TV ONLINE por octavos ida de Copa Sudamericana

Flamengo vs Chapecoense: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' visita este miércoles al cuadro 'verde' por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Arena Do Condá de Chapecó. El encuentro irá a las 5:15 p.m. por Fox Sports 3.



Flamengo no llega de la mor forma a este duelo frente a Chapeconese por la Copa Sudamericana. El equipo de los peruano Paolo Guerrero y Miguel Trauco perdieron 2-0 ante Botafogo el último fin de semana. No ganan hace 3 partidos oficiales.



Su rival de este miércoles, Chapecoense, tampoco la pasa bien en Brasil. Marchan antepenúltimos en el Brasileriao y tuvieron que destituir a su técnico. Los 'verdes' acumulan 4 derrotas consecutivas en el país carioca.



Tanto Flamengo como Chapecoense buscarán superar este mal momento cuando choquen por los octavos ida de Copa Sudamericana. ¿Quién se llevará la victoria? No te pierdas las incidencias del encuentro por Trome.pe.



Paolo Guerrero, delantero de Flamengo, fue criticado por su técnico Reinado Rueda tras la derrota con Botafogo. Para el DT colombiano, el peruano no tuvo capacidad de decisión en los metros finales del campo. Igual, el '9' estará desde el arranque ante Chapecoense.



Flamengo vs Chapecoense: Alineaciones probables



Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabricio Bruno, Diego Renan; Moisés Ribeiro, Canteros, Seijas; Arthur, Wellington Paulista y Tulio de Melo



Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Juan, Pará; Cuéllar, Márcio Araújo, Diego; Berrío, Everton y Paolo Guerrero.