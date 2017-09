Flamengovs Chapecoense: VIVO ONLINE TVCon Paolo Guerrero y Miguel Trauco convocados, el cuadro Menegao se enfrenta al equipo 'Verdao' este miércoles en el estadio Luso Brasileiro de Río de Janeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Flamengo busca un triunfo ante Chapecoense que lo lleve a la siguiente fase del torneo de Conmebol. (5:15 p.m. hora peruana) (TV: Fox Sports 2 para América) (19:15 horas brasileñas)



La revancha entre Flamengo vs Chapecoense definirá que equipo consigue una plaza en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Mengao consiguió un empate sin goles en la ida y tiene más chances de asegurar la serie jugando como local.



El atacante peruano Paolo Guerrero sería titular para el Flamengo vs Chapecoense. Mientras que el lateral Miguel Trauco esperaría en el banco la opción de jugar unos minutos en el decisivo encuentro de los rojinegros.



Alejado de la lucha por el título y solo con opciones de asegurar un cupo a la Copa Libertadores 2018, Flamengo encara el duelo con Chapecoense con el único objetivo de coronarse campeón del torneo de Conmebol. Para ello cuenta con Paolo Guerrero en su mejor momento, ya que anotó 20 goles en lo que va del año, su mejor promedio histórico.



Es más, en el partido previo al Flamengo vs Chapecoense, Paolo Guerrero encaminó con un gol el triunfo 2-0 del Mengao ante Sport Recife en el Brasileirao. La llegada de Rueda al equipo ha logrado mejorar en cuanto a los resultados y el juego.

Mira el último gol de Paolo Guerrero en el triunfo 2-0 de Flamengo ante Sport Recife:

Flamengo vs Sport Recife: Gol de Paolo Guerrero

Ambos equipos llegan con aspiraciones similares pero con momentos opuestos. Flamengo está a 15 puntos del líder Corinthians y Chapecoense pelea por salvarse del descenso. Así la Copa Sudamericana es un desafío para acabar la temporada con éxito.



"Será un encuentro muy peligroso, nuestra forma de jugar se adapta al sistema del rival", aseguró Everton Ribeiro en la previa del Flamengo vs Chapecoense.



Reinaldo Rueda, pese al favoritismo, quiere evitar contratiempos, ya que un gol en contra pondría la serie cuesta arriba debido al valor del tanto visitante. Por ello, usaría a Marcio Araujo y Willian Arao para tener más peso defensivo. Diego seguiría de enlace con Paolo Guerrero.



Entre tanto, Chapecoense sufrió la baja por lesión de Héctor Canteros. No obstante, tras su triunfo ante Gremio por el Brasileirao, las condiciones anímicas han mejorado considerablemente.



Del Flamengo vs Chapecoense saldrá el rival que se cruzará con el ganador de la otra llave Flumimense vs LDU, en la cual el club brasileño lleva la ventaja de 1-0 (Ida). El ingrediente adicional de esta Sudamericana sería un clásico 'Fla' x 'Flu'.

Alineaciones probables del Flamengo vs Chapecoense:



Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Réver, Rodholfo, Pará; Márcio Araujo, Willian Arao, Diego; Orlando Berrío, Everton y Paolo Guerrero.



Chapecoense: Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabricio Bruno, Reinaldo; Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Lucas Marques, Alan Ruschel; Wellington Paulista y Tulio de Melo.

