Flamengo vs Corinthians: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Paolo Guerrero y Miguel Trauco por Brasileirao

Flamengo vs Corinthians: EN VIVO EN DIRECTO. 'Mengao' y 'Timao' protagonizarán un partidazo este domingo por la fecha 17 del Brasileirao en el Estadio Arena Cortinthians de Sao Paulo. El partido arrancará a las 2:00 p.m.. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados.



Flamengo viene de una derrota ante Santos 4-2 por la Copa Brasil donde Paolo Guerrero marcó gol. Pese a dicho resultado, el equipo de Zé Ricardo avanzó a semifinales del torneo gracias al 2-0 de la ida en casa. ¿Se llevarán el triunfo este domingo? No te pierdas el encuentro por el Brasileirao.



Pero al frente está el puntero absoluto: Corinthians con 40 puntos. El 'Timao' llega con dos victorias al hilo. Le ganó 1-0 a Fluminese de visita por el Brasileirao y 2-0 a Patriotas Boyacá por la Copa de Brasil. Sin duda, será un gran choque ante Flamengo.



Flamengo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco se ubica cuarto en la tabla de posiciones del Brasileirao con 28 puntos. Si logra vencer a Corinthians, acortará diferencias para no dejar que despegue demasiado. Cualquier cosa puede pasar en el Arena Corinthians.



Paolo Guerrero enfrentará a su ex equipo, donde jugó 4 temporadas y logró el mundial de Clubes en 2012. Sin embargo, los hinchas del 'timao' no pasan al peruano tras fichar por el Flamengo, donde actualmente es la máxima figura.