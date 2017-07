Flamengo vs Coritiba: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco por Brasileirao

Flamengo vs Coritiba: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' enfrenta este sábado a Coritiba en el Estadio Luso Brasileiro de Río de Janeiro por la fecha 16 del Brasileirao. El partido arrancará a las 5:00 p.m. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco están en lista. ¡No te lo pierdas!



Flamengo viene de un durísimo encuentro ante Palmeiras, donde el quipo de Zé Ricardo igualó 2-2 con gol y asistencia de Paolo Guerrero. El 'Mengao' se ubica cuarto en la tabla de posiciones del Brasileirao con 25 puntos, 12 menos que el líder Corinthians. ¿Se quedarán con los 3 puntos ante Coritiba? Sigue le partido de este sábado.



Al frente estará Coritiba, que no la pasa nada bien en el Brasileirao. El cuadro verde viene de dos derrotas consecutivas (el último por goleada 4-0 ante Ponte Preta) y está en la casilla 13 con 19 unidades. ¿Levantarán ante Flamengo? Sigue el partido.



Paolo Guerrero, que lleva 18 goles con el Flamengo en la presente temporada, se quejó del juego brusco tras el partido contra Palmeiras. El 'Depredador' le mostró a la prensa las heridas que le dejaron los rivales en el campo.



Miguel Trauco es el otro peruano que pasa por un buen momento futbolístico en el Flamengo. El lateral peruano no solo asiste, sino también anota, y lo hace de larga distancia. Sin duda, un indiscutible en el esquema de Zé Ricardo.