Flamengo vs Cruzeiro: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Paolo Guerrero por Brasileirao

Flamengo vs Cruzeiro: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' choca este domingo ante Cruzeiro por la fecha 14 del Brasileirao en el Estadio Governador Magalhaes Pinto de Belo Horizonte. Paolo Guerrero volverá al equipo, mientras que Miguel Trauco estará fuera por sanción.



Flamengo vs Cruzeiro arrancará a las 2.00 p.m. Paolo Guerrero, que no jugó en la anterior jornada por lesión, irá desde el arranque en el equipo de Zé Ricardo. El 'Depredador' llegará con todas las ganas de anotar para ratificar su buen momento en Brasil.



Flamengo viene de caer 1-0 ante Gremio y perdió su gran racha de victorias (5) en el Brasileirao. En dicho duelo, Miguel Trauco recibió su tercera tarjeta amarilla, por lo que no estará ante Cruzeiro por suspensión.



El lugar de Miguel Tracuo será ocupado por René, lateral izquierdo con juego defensivo pero con poca proyección en el ataque. No te pierdas este gran duelo del domingo por el Brasileirao.



Cruzeiro, por su parte, viene de un triunfo ante Atlético Paranaense de visita. El cuadro azul tiene en sus filas al delantero argentino Ábila, pretendido por Boca Juniors.