Flamengo vs Fluminense: EN VIVO EN DIRECTO Con Guerrero y Trauco ONLINE Brasileirao

Flamengo vs Fluminense: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' enfrenta este domingo al 'Flu' en el clásico de Río de Janeiro por la fecha 8 del Brasileirao en el Estadio Maracaná. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco serán titulares. El partido arrancará a las 2:00 p.m. ¡No te pierdas este encuentro!



Paolo Guerrero y Miguel Trauco, que no estuvieron con Flamengo aproximadamente 12 días por defender a la selección peruana, no tendrán descanso y serán de la partida ante Fluminense este domingo en el Maracaná.



"Tenemos el equipo prácticamente definido. Miguel Trauco y Paolo Guerrero vuelven. Faltan dos piezas que estamos analizando. Pero Guerrero y Trauco deben empezar el partido", dijo el técnico de Flamengo, Zé Ricardo, en la previa del choque con Fluminense.



Sin duda, Paolo Guerrero y Miguel Trauco son piezas fundamentales en Flamengo. ¿Seguirá el 'Depredador' con su racha goleadora? Habrá que esperar el partido de este domingo.



Flamengo tiene que empezar a sumar de tres si quiere luchar por el Brasileirao, ya que ocupan décima posición con 10 unidades, 9 menos que el puntero, Corinthians. Ojo que Fluminense tiene la misma cantidad de puntos que el 'Mengao'.

Ele está de volta! Paolo Guerrero no treino deste sábado, que fechou a preparação para o clássico de amanhã! #VamosFlamengo #FLUxFLA pic.twitter.com/wEQwcUMtgh — Flamengo (@Flamengo) 17 de junio de 2017