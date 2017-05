Flamengo vs Fluminense: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Guerrero y Trauco por final de Torneo Carioca

Flamengo vs Fluminense: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' enfrenta este domingo al 'Flu' por el título del Torneo Carioca en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados para este partido, que arrancará a las 2:00 p.m. (hora peruana) por la señal de Gol TV.



En la final ida, Flamengo de Poalo Guerrero y Miguel Trauco derrotó por 1-0 a Fluminense con gol de Éverton. Así que, por ahora, el 'Mengao' tiene la mínima ventaja. Todo puede pasar este domingo por la tarde.



Flamengo llega entonado a este encuentro frente a Fluminense. Los dirigidos por Zé Ricardo golearon 3-1 a la Universidad Católica de Chile con goles de Paolo Guerrero y Miguel Trauco por el grupo 5 de la Copa Libertadores.



Fluminense, por su parte, enfrentará descansado ante Flamengo, ya que no tuvo competencia a mitad de semana.¿Eso jugará le jugará en contra al 'Mengao'? Habrá que esperar el partido. La finales suelen ser motivantes para los futbolistas.



Posibles alineaciones del Flamengo vs Fluminense



Flamengo: Muralha; Réver, Vaz, Pará, Trauco; Araujo, Romulo, Arao, Everton; Berrio y Guerrero.



Fluminense: Cavalieri, Lucas, Chaves, Henrique, Léo; Orejuela, Wendel, Sornoza, Silva; Richarlison y Dorado.