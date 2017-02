Flamengo vs. Gremio: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco

Flamengo vs. Gremio: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. El cuadro mengao debuta este miércoles ante Gremio (4:30 p.m.) por la Primeira Liga de Brasil, torneo que tiene una duración de dos meses y solo participan algunos clubes de Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná y Santa Catarina.



Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados para este partido ante Gremio, donde milita el peruano Beto da Silva. Sin embargo, el ex Sporting Cristal no podrá jugar debido a que no está inscrito en el Registro de la Confederación Brasileña.



Flamengo llega de la mejor forma a este encuentro ante Gremio. Por el Torneo Carioca, el mengao lleva 3 victorias consecutivas en la misma cantidad de partidos. Paolo Guerrero lleva 4 goles y Miguel Trauco 3 asistencias (1 un gol).



Flamengo y Gremio integran el grupo B de la Primeira Liga junto a Ceará y América Minerio. Paolo Guerrero y Miguel Trauco esperan seguir destacando en todas las competencias que tengan al frente.