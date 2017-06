Flamengo ganó 2-0 a Santos: Paolo Guerrero tuvo una noche mágica por esto [VIDEO]

Los hinchas de Flamengo tuvieron una noche para el recuerdo. Y es que su equipo, del cual forman parte Paolo Guerero y Miguel Trauco, logró una victoria impactante ante Santos por la Copa de Brasil.



Los integrantes del cuadro rojinegro no tardaron en hacerse del dominio del balón y rompieron el empate a cero durante la primera parte. La estocada final de Flamengo vendría en la segunda mitad con un papel fundamental de Paolo Guerrero.



Corrían los 87' del duelo cuando el 'Depredador' entró al área de Santos casi como un baile. Esto fue detenido por la defensa, la cual le obligó a Paolo Guerrero a darle el balón a alguien más.



Fue así que el seleccionado peruano encontró a Cuéllar, quien dio un potente disparo desde fuera del área de Santos. La pelota dio una curva para luego enredarse en las mallas y darle a Flamengo la victoria anhelada.

¿Y TRAUCO?

Miguel Trauco no se quedó atrás en el duelo de Flamengo contra Santos. El compañero de Paolo Guerrero fue protagonista de una jugada que por poco termina en el empate de Santos a los 36'.



Todo comenzó el cobro de un tiro libre, el cual puso el esférico en una posición incómoda para Flamengo. Miguel Trauco, con un pie de oro, logró despejar el peligro.

PREVIA

Flamengo vs Santos: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' recibe a Santos por semifinales ida de Copa Brasil. Los de Zé Ricardo buscarán asegurar el partido para llegar a la vuelta con tranquilidad. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco son titulares.



Flamengo vs Santos: Alineaciones confirmadas



Flamengo: Thiago; Para, Réver, Juan, Trauco; Cuéllar, Márcio Araujo, Diego; Berrío, Everton, Guerrero



Santos: Vanderlei; Ferraz, Verissimo, Braz, Mota; Donizete, Renato, Copete, Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke



Flamengo viene en buena racha: acumulan dos choque ganados con gran actuación de Paolo Guerrero y Miguel Trauco. ¿Podrán seguir por esa senda ante Santos por la Copa Brasil? Sigue las incidencias del partido.



Santos, por su parte, no llega de la mejor forma: cayó ante Sport Refice por el Brasileirao y buscarán levantar cabeza ante Flamengo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco.