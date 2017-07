Flamengo vs Sao Paulo: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Paolo Guerrero y Miguel Trauco vs Christian Cueva por Brasileirao

Flamengo vs Sao Paulo: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' enfrenta este domingo al 'Tricolor' por la fecha 11 del Brasileirao en Río de Janiero. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco se juntarán con su compatriota Christian Cueva. ¡No te pierdas las incidencias del este partidazo en Brasil!



Flamengo vs Sao Paulo: el partido arrancará a las 2:00 p.m. (hora peruana por la señal de Globo TV / DirecTV). El encuentro significará tendrá 3 jugadores de la selección peruana: Paolo Guerrero y Miguel Trauco defendiendo al 'Mengao', contra Christian Cueva en el 'Tricolor'.



Flamengo llega en gran forma a este choque con Sao Paulo. Los de Zé Ricardo metieron 3 victorias al hilo con grandes actuaciones de Poalo Guerrero y Miguel Trauco. ¿Seguirán con esa racha ante el 'Tricolor'?



Sao Paulo, por su parte, vive otra realidad. El equipo de Christian Cueva no gana hace 5 fechas del Brasileirao y empiezan a preocupar a sus hinchas. Este domingo podrían sacarse el clavo ante Flamengo.