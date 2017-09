Flamengo vs Sport Recife: EN VIVO EN DIRECTO. El 'Mengao' recibe este domingo a Sport Recife por la fecha 24 del Brasileirao en el Estadio Luso Brasileiro de Río de Janeiro. El partido arrancará a las 2:00 p.m. ¡En estas nota podrás seguir todas las incidencias!



Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados por el colombiano Reinanldo Rueda para enfrentar a Sport Recife en casa. El 'Mengao' suma 4 partidos sin ganar (Copa Sudamericana, Copa Brasil y Brasileirao).



Flamengo viene de un empate 0-0 ante Chapecoense por octavos ida de Copa Sudamericana que se disputó en Chapecó. En aquel duelo, Paolo Guerrero jugó todo el partido, mientras que Miguel Trauco no fue considerado.



Todo lo contrario pasó con su rival de mañana, Sport Refice, quienes ganaron de local 3-1 Ponte Petra también por octavos ida de Copa Sudamericana.



En el Brasileirao, Flamengo marcha quinto en la tabla de posiciones con 35 puntos, a 15 del líder Corinthians. Sport Refice, por su parte, está en el puesto doce con 29 puntos. Seguro protagonizarán un gran duelo. No te lo pierdas.