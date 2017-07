Floyd Mayweather atropelló a su guardaespaldas por huir de los fanáticos de Conor McGregor [VIDEO]

El auto que transportaba a Floyd Mayweather atropelló al guardaespaldas del boxeador en medio del alboroto que provocaron sus fanáticos tras su salida del estadio de Wembley de Londres.



Floyd Mayweather participó junto a Conor McGregor en el careo protocolar previo a la pelea entre ambos del próximo 26 de agosto en Las Vegas y al abandonar el recinto impactó con su propio custodio debido en su afán de huir de sus seguidores.



Floyd Mayweather está nuevamente en el pico de la popularidad a semanas de la pelea con Conor McGregor. Por ello, se acercaron una multitud de personas a su salida del estadio.



No obstante, entre la gente se confundieron los seguidores de McGregor y Floyd, esto habría provocado la rápida y peligrosa acción de Mayweather.



Felizmente el agente de seguridad no sufrió mayores lesiones y logró ponerse de pie por sus propios medios en medio del alboroto.

Floyd Mayweather vs. Conor McGregor

