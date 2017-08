Una serie de golpes de Floyd Mayweather no encontraron respuesta en Conor McGregor en el décimo asalto y el juez Robert Byrd detuvo el combate . Así 'Money' logró el triunfo número 50 en su carrera.



Sin embargo, muchos fanáticos de las MMA lanzaron el grito en el cielo, ya que a su entender Conor McGregor está acostumbrado a recibir ese tipo de castigo y hasta más en el UFC.



El mismo Conor McGregor manifestó después de la pelea que le hubiese gustado que Bryd lo dejara pelear hasta el final de los doce asaltos.



Pese a las críticas de los fans y el pedido de Conor McGregor, la labor principal de los árbitros es cuidar la integridad de los jueces y tienen la potestad de terminar un combate si ven a uno de los rivales en malas condiciones.



En el boxeo se han presentado muchos casos de castigo excesivo que incluso ha provocado la muerte de púgiles.



Por ello y por la integridad física de McGregor, Byrd hizo bien en detener el combate. No por nada hay una frase muy cierta que "en el boxeo, golpe que entra, no sale".