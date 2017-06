La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en un encuentro de boxeo ya es una realidad, sin embargo los fans del boxeo y del UFC aún no conocen cuáles son los detalles de este enfrentamiento. Por ello en Trome.pe te vamos a sacar de toda duda.



Durante una entrevista para Sportscenter de ESPN, el presidente de UFC Dana White reveló los acuerdos a los que llegaron el equipo de Mayweather Promotions y los propietarios de UFC, WME-IMG.



Fecha y lugar: Floyd Mayweather y Conor McGregor se enfrentarán en una pelea de boxeo, pactada a doce asaltos, el 26 de agosto en la Arena T-Mobile, con capacidad para 20 mil espectadores.



Reglas: El combate será un enfrentamiento de boxeo a doce asaltos, de tres minutos cada uno, con reglas de boxeo profesional.



Peso: Mayweather y McGregor se enfrentarán en un peso de 154 libras (68.85 kg), es decir, súper wélter en boxeo y una libra menos que la división de peso liviano del UFC.



Mayweather ha sido campeón unificado del peso súper wélter de la AMB y el CMB antes de su retiro, mientras que McGregor actualmente es campeón de peso liviano de MMA.



Guantes: Para este encuentro ambos rivales pelearán con guantes de boxeo de 10 onzas, los mismos a los que Floyd ya está acostumbrado, mientras que el irlandés siempre ha competido con guantes de MMA profesionales pueden ser hasta de seis onzas.



Antidoping: La Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) se encargará de hacer pruebas de ambos oponentes.



Organización: La promoción del combate entre Floyd Mayweather y McGregor estará a cargo de la cadena Showtime, no es un evento de UFC, que solamente hará unas pocas actividades promocionales.



Transmisión: Para Norteamérica la transmisión estará a cargo de Showtime, mientras que en Latinoamérica todavía no se ha anunciado algún canal que se encargue de la transmisión.



Antes de su retiro temporal, las peleas de Floyd Mayweather eran transmitidas por Space (excepto la pelea con Manny Pacquiao) y esta televisora podría ser la encargada de la emisión de la velada, aunque actualmente en Latinoamérica algunos eventos de Mayweather Promotions son transmitidos por Fox Sports.



Cartelera: Hasta el momento no se ha anunciado ninguna de las peleas coestelares, pero todo hace indicar que los boxeadores del establo de Mayweather Promotions como Badou Jack, J'León Love, Ishe Smith y Gervona Davis.



Entradas: Todavía no salen a la venta.