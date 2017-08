Floyd Mayweather vs Conor McGregor es la pelea más esperada del año. Lo cientos de millones de dólares que rondan este duelo es impresionante. Pero en esta nota solo nos basaremos en el precio de las entradas que, por cierto, son una locura para los bolsillos. ¿Cuánto cuesta el boleto más barato? ¿Y el más caro? ¿Cuántas entradas para el Perú vs Bolivia comprarías con ese dinero? Entérate de todo esto en la nota.



Comparar los precios de las entradas del partido con la pelea podría parecer absurdo, pero sirve como ejemplo para graficar ambas situaciones y hacerlo más interesante. Partiendo de esto, comencemos.



¿Cuánto cuesta la entrada más barata para el Floyd Mayweather vs Conor McGregor en Las Vegas? Según "SutbHub", una de las webs más populares para hacer esta compra, un sitio en la zona más elevada del ring vale 2.400 dólares, mientras que la más cara, cerca al cuadrilátero, vale 98.500 dólares (esto último desde la web T-Mobile, donde los precios son más elevados). Y ojo, solo puedes comprar 2 boletos como máximo para los sitios más privilegiados (197.000 dólares).



Ahora vamos, ¿cuántas entradas comprarías para el Perú vs Bolivia con la más barata de la pelea (2.400 dólares)? Las tribunas norte y sur del Estadio Monumental, donde se jugará el partido, cuestan 59 soles. Haciendo el cambio a 3.22 soles, puedes adquirir 132 entradas. ¿Y cuántas de occidente (290 soles)? Exactamente 26 entradas con 188 soles de sobra, que podrían servirte para comprar 3 de norte o sur (y hasta te sobran 11 soles).



Pero hagamos más complejo la cosa. Si la entrada más cara del Floyd Mayweather vs Conor McGregor vale 98.500 dólares, ¿cuántas entradas comprarías con todo ese dinero para el Perú vs Bolivia por Eliminatorias? 5.375 entradas de norte o sur (59 soles) y 1093 entradas de occidente (290 soles). (En este último párrafo los números fueron redondeados).