Floyd Mayweather logró la victoria número 50 de su carrera, en un emocionante y lucrativo combate contra la superestrella del UFC, Conor McGregor.



El llamado 'combate del milenio' no decepcionó a nadie. Por el contrario estuvo lleno de emoción, todo lo contrario a la pelea que protagonizó el propio Mayweather contra Manny Pacquiao.



Conor McGregor salió a dar batalla y para sorpresa de muchos, lo mismo hizo Mayweather. 'Money' dejó a un lado su excelente guardia y fue al frente, como pocas veces lo hizo.



Al final el mejor resto físico y la calidad boxistica de Floyd Mayweather terminaron por imponerse sobre el impetú del campeón del UFC.



Mayweather castigó con una serie de combinaciones a Conor McGregor, quien ya no tenía como responder y el árbitro detuvo la pelea.



Con esta victoria, Floyd Mayweather alcanza el ansiado récord de 50-0 y regresa al retiro, para dedicarse a su promotora Mayweather Promotions.



En tanto Conor McGregor pasó el examen y probablemente no sea la última vez. que lo veamos subido en un ring de boxeo.