Floyd Mayweather vs Conor McGregor EN VIVO. Todo está listo en Las Vegas para el espectáculo que nadie ha sabido definir ni encuadrar en una modalidad deportiva específica como es la pelea de boxeo entre el estadounidense invicto y el luchador irlandés de artes marciales mixtas. ¡Revisa los mejores memes de la previa!



Después de haberse montado un circo mediático tan "surrealista" y poco ético como el lamentable espectáculo de promoción de la pelea que dieron los dos protagonistas, ha llegado la hora que el sábado por la noche se suban al cuadrilátero montado en el T-Mobile Arena para definir a un ganador.



Como es lógico, el gran favorito es Floyd Mayweather, un excampeón invicto de 40 años, que a pesar de no haber boxeado en dos años, se retiró de forma voluntaria, mantiene su condición de haber sido uno de los grandes de todos los tiempos.



Mientras que su rival (0-0) hará su debut como profesional del boxeo y aunque es 11 años más joven, y aseguran que posee una gran pegada, no tiene asimilados los fundamentos ni el conocimiento de la ciencia del deporte que representó mejor que nadie el legendario Mohammed Ali, un peso pesado que mostró al mundo entero lo que debe ser un verdadero púgil y lo hermoso que es cuando se ejecuta bien.