Confiado y tranquilo así lució Floyd Mayweather tras el último careo ante Conor McGregor. En una entrevista brindada para Fox Sports, Mayweather aseguró que noqueará al fiero peleador irlandés.



"Este combate no llegará a la distancia (decisión de los jueces). Va a ser el último combate de mi carrera", manifestó 'Money' Mayweather.

ENCUESTA ¿Quién gana la millonaria pelea? Floyd Mayweather

Conor McGregor VOTAR Floyd Mayweather 36%

Conor McGregor 64%



Las pifias y silbatinas propinadas por el público de Las Vegas, tuvieron sin cuidado a Mayweather.



"He estado aquí muchas veces. Sé lo que significa una pelea de esta magnitud, hablar no gana los combates", reflexionó Floyd.



Mayweather destacó que para el combate Conor McGregor llegará pesando 170 libras, pero 'el peso no gana combates'. También resaltó que el peleador del UFC lucía deshidratado en la ceremonia de pesaje.



Finalmente Floyd Mayweather reiteró que no volverá a pisar un ring de boxeo.