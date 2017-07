Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: irlandés tenía polémico mensaje estampado en su terno [VIDEO y FOTOS]

No son pocos los que esperan la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, un espectáculo que promete ser legendario a nivel mundial por la llegada que tienen ambas estrellas deportivas. Algunos detalles van saliendo a la luz, los cuales nos pueden figurar cómo será el enfrentamiento este 26 de agosto.



Uno de los que más asombró a los seguidores del box y las MMA se dio en el primer careo que tuvieron Floyd Mayweather y Conor McGregor, el cual tuvo lugar hace unos días. Pero, ¿qué fue? Te vas a sorprender.



Y es que ello no tiene que ver con lo que dijo o mostró cada uno de los peleadores, sino que radica en algo que pasa desapercibido a simple vista. Todo arranca en la forma en cómo vistieron Conor McGregor y Floyd Mayweather.



El boxeador se presentó con una sudadera y gorra, típico look de bandolero del Bronx, mientras que el irlandés estuvo con un impecable traje de color negro, camisa blanca y corbata rosada. Las fotos que se tomaron del show mostraron cómo Conor McGregor tenía un mensaje directo a Floyd Mayweather estampado en su conjunto.

Ese Conor es todo un loquillo. (Twitter) Ese Conor es todo un loquillo. (Twitter)

En un bucle se repetía la frase 'fuck you', la cual se puede traducir como 'que te jod...' o 'jódet...'. Esta idea quedó más clara cuando Conor McGregor habló de Floyd Mayweather en la conferencia.



"Lo voy a noquear en cuatro rounds. Él no ha peleado con alguien con tanto poder, fuerza y fiereza. Espero que esa noche siga bailando para mí porque no ha noqueado en más de 20 años", expresó Conor McGregor.



Hay que mencionar que el ídolo de la UFC hizo una referencia a lo que tenía en el terno, como lo puedes ver en este video. Finalmente, ¿le vas a Floyd Mayweather o crees que Conor McGregor ganará? Déjanos tu comentario.