Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: ¿quiénes serán las ring girls? [VIDEO y FOTOS]

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, que atraerá la atención de millones de personas alrededor del mundo, no solo será un espectáculo de ganchos y jabs. Además de los peleadores, los ojos de muchos (y muchas) estarán puestos en las ring girls.



¿Las ring qué? Las ring girls, las chicas que pasarán con los carteles del número del round durante el duelo de Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Ellas serán, como indica La Vanguardia, Jessica Harbour, Kyra Keli, Samantha Kumiko y Tawny Jordan.



Todas tienen una cualidad más que saltante: la belleza. Las musas que adornarán el combate de Floyd Mayweather contra Conor McGregor tienen cuerpos de gimnasio, atributos de infarto (y que serían obra de un cirujano) y una coquetería innata.



COMBATE ONLINE

Como no podía ser de otra forma, los usuarios están en la búsqueda de más detalles del encuentro de Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Y es que la transmisión de este solo se hará en canales premium, los cuales no son del acceso de muchas personas.



Es por ello que no pocos esperan que un 'buen samaritano' coloque una transmisión vía Facebook u otra plataforma social para así no perderse el combate de Floyd Mayweather contra Conor McGregor.

#mood Una publicación compartida de Samantha Kumiko 🌸 (@samanthakumiko) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 2:47 PDT

PESAJE

Como se da en todas las peleas, hace poco se realizó el pesaje oficial de Floyd Mayweather y Conor McGregor. Allí, la balanza indicó que el campeón de los pesos livianos de la UFC contaba con 153 libras (69,4 kilos).



Mientras que 'Money' marcó 149.5 libras (67,8 kilos), un clásico peso wélter de boxeo. Con esto, todo quedó listo para el 'bronca' entre Floyd Mayweather y Conor McGregor.



Hay que mencionar que ambos luchadores recibirán una suma estratosférica de dinero. Para más detalles sobre lo que ganarán Floyd Mayweather y Conor McGregor por verse en el ring, chequea esta nota.