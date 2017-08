Floyd Mayweather vs. Conor McGregor: portales que 'transmitirán' duelo pueden tener virus o troyanos [VIDEO]

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor promete ser uno de los eventos más mediáticos de 2017. Y es que ambos luchadores cuentan con miles de incondicionales en las redes sociales, quienes ya apostaron por su ídolo.



La 'bronca' entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se transmitirá a través de FOX Action, un canal que no está incluido en los paquetes estándar de televisión de paga. Es por ello que no pocas personas estuvieron buscando la forma de no perderse del duelo durante la jornada.



Esta demanda motivó a la aparición de diversas páginas donde se 'prometía' la transmisión del combate de Floyd Mayweather contra Conor McGregor sin pagar ni un solo real.



¿TAN BUENA ES LA GENTE?

Como ha pasado en otros casos, como las finales de temporada de Game of Thrones y el pasado duelo que tuvieron Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, estos portales suelen contener virus.

McGregor quiso impresionar a Mayweather Jr. (Foto Agencias/Video: Fox)

Es por ello que se recomienda, en caso que no tuviesen el dinero para contratar un paquete más caro de televisión por cable, no fiarse de las plataformas que nos 'juran' que veremos la pelea de Floyd Mayweather contra Conor McGregor sin abonar ni pío.



Menos aún se podría confiar en sitios que piden datos personales para acceder a una transmisión del evento en una calidad 'superior'. ¿Acaso la única alternativa fiable para ver a Floyd Mayweather y Conor McGregor es solo el cable?

Pues, te decimos que sí. Caso contrario, podrías esperar a que los usuarios suban fragmentos del duelo entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en YouTube. Claro, solo tienes que ser rápido ya que el video podría ser 'baneado' a la brevedad.



Por otro lado, si no quieres perderte de los detalles de la lucha entre Floyd Mayweather y Conor McGregor puedes seguir navegando en Trome.pe.