Fox Sports: 'Pollo' Vignolo pidió que el Argentina-Bolivia se vuelva a jugar, pero ahora con Messi [VIDEO]

La polémica continúa. El caso de Lionel Messi y su sanción con la FIFA ha generado críticas en todo el mundo. Para muchos, la decisión de levantar su castigo fue justa. Mientras que otros consideran que fue un tema de imagen. ¿Qué dijo el conocido conductor de Fox Sports 'Pollo' Vignolo?



En su programa "90 minutos", el periodista deportivo analizó de manera singular el caso de Lionel Messi con la FIFA, generando el asombro de todos sus compañeros en el set de Fox Sports. ¿Lo dijo en serio?



"Ahora quiero que me digan cuándo volveremos a jugar el partido contra Bolivia. Si ya tiene fecha el partido que no pudimos jugar con Messi. ¿Lo reprogramaron? ¿Lo vamos a jugar de vuelta? ¿Cuándo vuelve Bauza a dirigir ese partido? ¿No hay fecha? Por qué si jugamos un partido con un jugador que pudo haber jugado. ¿Se dieron cuenta que fue una exageración?", dijo muy seguro el 'Pollo' Vignolo.



¿A qué se refiere? Pasa que previo al partido entre Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018, la FIFA le comunicó a Lionel Messi que fue sancionado con 4 partidos por insultar al juez de línea del Argentina-Chile. Por tanto, 'La Pulga' no pudo jugar y tenía le quedaban 3 jornadas más de castigo.



El 'Pollo' Vignolo entiende que, si la FIFA no encontró "pruebas suficientes" para sancionar a Lionel Messi, entonces por qué no se vuelve a jugar el Argentina-Bolivia, donde los albicelestes cayeron en condición de visita.