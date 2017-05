Francesco Totti, sinónimo de amor a la camiseta, jugará su último partido con Roma [VIDEO]

Con 40 años, 25 temporadas, 785 partidos y 307 goles con una única camiseta, la de la Roma, Francesco Totti pondrá punto final el domingo a su larga carrera en el equipo de sus amores, donde es considerado un símbolo para muchos ya eterno.



El futuro de Francesco Totti todavía está en el aire. El jueves subrayó que contra el Génova disputará su último partido con la Roma, pero dijo estar "preparado para un nuevo desafío". Puede por lo tanto que su carrera todavía depare alguna sorpresa más.



Pero lo que sí es seguro es que el partido del domingo tendrá sabor a despedida para un hombre que luce la camiseta 'giallorossa' en la élite desde 1993 y con la que ha sido uno de los mejores del mundo, como reconocen los míticos Pelé y Diego Maradona.



Francesco Totti nunca llegó a disputar una semifinal de la Liga de Campeones, ni superó un quinto puesto en la clasificación del Balón de Oro, pero los elogios han sido dignos de la estrella que siempre demostró ser.

Scegliere tra i gol del Capitano non è stato facile... questa è la nostra top 🔟: siete d'accordo?

Ammiriamola insieme



Para Pelé, "Totti fue el mejor jugador del mundo" y Maradona fue incluso más lejos: "¡Francesco Totti, rey de Roma! Es y seguirá siendo el mejor jugador que he visto en la vida". Unas palabras que suscitaron una cierta sorpresa al ir dedicadas a un jugador que para muchos nunca llegó al nivel de genialidad de otras estrellas actuales como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.



No hay dudas sobre la fidelidad de Francesco Totti a la Roma, con la que ha tenido una carrera larga, digna casi de otros tiempos. Pero su palmarés con ese club no brilla mucho, más allá de un título de campeón de la Serie A y dos Copas de Italia.