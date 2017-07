Frank Lampard: Sexo, pornografía y drogas en una de sus casas ¿qué pasó? [FOTOS]

Para no creerlo. Frank Lampard alquiló una de sus casas en Inglaterra y lo terminaron usando como estudio para películas porno, además de lugar de venta de drogas. ¿Qué acciones tomará el ex futbolista? Entérate ne la nota.



Dicha propiedad de Frank Lampard está ubicada en la cuidad de Fulham, a unos kilómetros de su domicilio. Y según informó el diario "The Sun", la leyenda del Chelsea no tenía conocimiento de este propósito.



Frank Lampard le había alquilado esta casa a Davina Ward, una mujer de 37 años que dijo ser entrenadora de fitness y fisioculturista.

Davina Ward dentro de la casa alquilada de Frank Lampard

"The Sun" accedió a la casa con una cámara escondida y encontró látigos, trajes de cuero, objetos sexuales y artefactos de grabación. "Se ofrecen cocaína y otras drogas", denunció el medio.



Frank Lampard se enteró de este hecho y anunció que retirará a su inquilina y que tomaría acciones legales en su contra.