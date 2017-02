Freddie Roach: "Floyd Mayweather me dijo que peleará con Conor McGregor"

El entrenador de Manny Pacquio y Miguel Cotto, Freddie Roach reveló que el excampeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, le dijo que pelearía con el monarca del peso pluma de UFC, el irlandés Conor McGregor.



Roach le contó a La Hora MMA que Floyd Mayweather acudió a su gimnasio Wild Card hace tres meses para preguntarle si Conor McGregor le había pedido que lo entrene.



"Mayweather también me pregunto si estaba dispuesto a entrenar a McGregor y me afirmó que iba a pelear contra él", relató Freddie Roach.



El propio Floyd Mayweather le dijo al entrenador de Pacquiao que con esta pelea 'todos van a hacer mucho dinero.'



Pese a la gran calidad boxística de Floyd, Roach no descartó del todo a McGregor. “No descartaría del todo a Conor porque lanza, lanza fuerte y no le da miedo lanzar,” añadió.



Finalmente Freddie Roach reveló que ahora se encuentra preparando al excampeón del UFC, Georges St. Pierre, quien cada día está más cerca de volver al octágono.