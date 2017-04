Fútbol argentino: Así se entregó 'Sapito' Gómez tras muerte de hincha de Belgrano [VIDEO]   

El barrista de Belgrano, Óscar 'Sapito' Gómez, acusado de ser el instigador de la violencia que terminó con la muerte de Emanuel Balbo, se entregó al mediodía a la policía y ya suman cinco los detenidos por este caso que conmociona al fútbol argentino.



Óscar Gómez, también fue acusado del asesinato del hermano de Emanuel Balbo, en 2012 tras unos piques callejeros. Según los testimonios, el 'Sapito' discutió con Emanuel y este, en su calidad de autoridad dentro de la barra de Belgrano, lo acusó de ser hincha de Talleres, lo que generó la golpiza y la posterior caída de la tribuna Willington del estadio Kempes.



Pese estos indicios, Mónica Pico, abogada defensora, lo desvinculó del fallecimiento del joven. "Mi cliente es inocente, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con Balbo. No instigó nada. Se entregó para ponerse a disposición de las autoridades", expresó.



Sin embargo, Lucas Ortega, amigo de Emanuel Balbo y también hincha de Belgrano, contó lo que pasó. "Nos lo cruzamos antes de empezar el partido y Gómez lo insultó a Emanuel. Nosotros nos fuimos más arriba en la popular. Estábamos parados y de golpe vuelve Sapito con varios hombres y empezaron a golpearlo y ahí fue todo muy rápido. De golpe no lo vi más y empecé a escuchar que la gente gritaba que habían tirado a un hincha", relató en diálogo con el diario cordobés Día a Día