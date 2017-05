Fútbol argentino: Mira el emotivo adiós de Titi Fernández a su amigo Marcelo Benedetto [VIDEO]  

Se separó una de las duplas más querida del fútbol argentino y de la televisión deportiva. Titi Fernández aprovechó uno segundos sobre el final del clásico entre River Plate y Boca Juniors, en La Bombonera, para despedirse de su compañero Marcelo Benedetto tras el fin del programa "Fútbol Para Todos" promocionado por el gobierno argentino.



Pero hoy el fútbol argentino cedió sus derechos de televisión a la asociación norteamericana Fox-Turner, y se conoció que cada conductor trabajaría para cada una de las dos cadenas deportivas que pasaran los partidos.



"El 'Fútbol Para Todos' se terminó, hay empresas que van a separar el fútbol. Benedetto seguramente va a trabajar en alguna de las dos empresas que ha ganado. No sé si seguiré trabajando o voy a 'colgar el micrófono'. Este creo que fue nuestro último Superclásico juntos", comentó 'Tití' en el estadio de Boca Juniors.



"Tantos años de haber compartido cosas lindas, viajes… La vida. Después de este River - Boca, quiero decir 'gracias'. Si Marcelo trabaja para Fox, vamos a trabajar para diferentes empresas. A mí no me va a contratar Fox, no pertenezco más a la compañía", agregó 'Tití', que trabaja en televisión con Benedetto desde 1994.