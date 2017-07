Fútbol internacional: Los 10 fichajes más caros de la historia [FOTOS]

Las cifras que pagan los clubes más grandes del mundo para contratar a un jugador no dejan de sorprendernos. Y es que cada vez que estos poderosos equipos salen de compras, terminan rompiendo la billetera para tener al mejor.



Por ello, en esta nota te presentamos los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol que seguro te sorprenderán. Millones y millones de euros por estos futbolistas. ¡Revisa la galería!



Sin duda, a estos clubes no les importa cuánto dinero piden, pagan lo que sea para tenerlos en sus filas la próxima temporada en busca de títulos para sus vitrinas.



Aunque, cabe resaltar, que estas contrataciones no siempre te garantizan el éxito. Y son los mismos jugadores y agentes los que terminan llenando sus bolsillos.