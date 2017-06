Fútbol internacional: Jugador tomó cerveza que le arrojaron de tribuna y marcó agónico gol [VIDEO]

Las situaciones insólitas en el fútbol internacional no dejan de sorprendernos. En el duelo entre Levski Sofía y Vereya por la final de los Play Offs de Bulgaria, un jugador protagonizó curiosa acción que se hizo viral en las redes sociales. ¡Para no creerlo!



Corría el minuto 28 del primer tiempo, los hinchas del cuadro local, Levski Sofía, empezaron a lanzar recipientes con cerveza al campo de juego. Bandalovski, futbolista de Vereya, no tuvo mejor reacción que tomar lo que arrojaron.



Como si eso fuera poco, Bandalovski volvería a ser el gran artífice del choque. Su equipo perdía 1-0 a los 44' y parecía que el marcador no se movería más. Pero pasaría algo inimaginable.



Bandalovski, tras un tiro de esquina, marcó el gol del empate para Vereya en los descuentos luego de ¡tomarse la cerveza en la primera parte! Aunque, lamentablemente, su equipo perdió en penales 9-8 y no pudo quedarse con el play off final.