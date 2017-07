¿Cómo ‘Lulo’ Benítez salvó la vida de su sobrinito? Tan solo a los 9 meses, Milo tuvo que someterse a exámenes médicos que detectaron un problema en su pequeño hígado: los conductos que llevan la bilis a la vesícula estaban obstruidos. Necesitaba un trasplante de este órgano y solo podía conseguirlo de su tío, Alejandro Benítez, ahora orgullo del fútbol argentino.

El padre de Milo no era compatible, la madre del pequeño sí era una donante compatible, pero estaba imposibilitada a realizar la operación porque poco tiempo antes había sido intervenida quirúrgicamente en el corazón. La única opción fue, entonces, su tío Alejandro ‘Lulo’ Benítez de 30 años, quien tuvo que elegir entre salvar la vida de su sobrinito Milo o el fútbol.

“Cuando me lo dijeron ni lo dudé. Tenía claro que debía abandonar el fútbol. Pero no me importó. Es más, jamás me voy a arrepentir de lo que hice”, contó a La Nación.

Lulo Benítez y su sobrino (Foto: facebook) Lulo Benítez y su sobrino (Foto: facebook)

Lulo Benítez tuvo que dejar el equipo Central Larroque, del Torneo Argentino C, dejando su mención de los máximos goleadores del equipo. Decidió darle parte de su hígado al bebé de 9 meses. A pesar de los sacrificios, esa no fue a parte más lo hizo preocupar.

La operación prometía durar tres horas, pero se prolongó hasta siete horas. “Lo más duro fue lo de Milo, su operación duró 12 horas. Pero por suerte ya está mejor que yo. Eso me pone feliz”, cuenta Alejandro.

"Entró muy mal al hospital, estaba desnutrido, de color verde... Pero ya está recuperando. Creo que si sigue así, va a terminar jugando él en Central Larroque", contó 'Lulo' Benítez sobre su sobrino. finalmente que era un acto que “cualquiera haría por un ser querido”.