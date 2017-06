Alemania vs Camerún: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Confederaciones

Alemania vs Camerún: EN VIVO EN DIRECTO Los germanos enfrentan a los 'Leones indomables' este domingo en el estadio Olímpico de Sochi por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Confederaciones. Alemania busca por lo menos un punto ante Camerún que le permita acceder a las semifinales. (10:00 a.m. | DirecTv)



Alemania vs. Camerún será el duelo decisivo para conocer a la selección que se quedará con uno de los dos cupos a las semifinales de la Copa Confederaciones. Los germanos necesitan no perder, mientras que su rival solo le vale los tres puntos.



Previo al Alemania vs. Camerún, los teutones han sumado cuatro puntos tras su victoria 3-2 ante Australia y el empate con Chile. Así, están igualados en puntos con La Roja pero segundos por diferencia de goles.



El estratega Joachim Löw y sus dirigidos llegan con el cartel de favoritos luego que se despejaran las dudas sobre el plantel plagado de juveniles, dejando de lado a las estrellas germanas. No obstante, su juego no es arrollador pero tiene contundencia e importantes pasajes de buen fútbol.



Alemania corrigió las falencias defensivas ante Chile y compitió de igual a igual ante el bicampeón de América, que cuenta con sus principales figuras, que además tienen experiencia.



Sí mostraron condiciones ante Australia, luego con Chile terminaron por llenar los ojos los jugadores claves de Alemania como es el caso de Sebastian Rudy, Leon Goretzka y el delantero Lars Stindl.

Así fue el empate entre Alemania y Chile por la Copa Confederaciones:

Chile 1-1 Alemania: resumen y goles

Por su parte, Camerún tiene que definir su permanencia en la Copa Confederaciones con un rival duro. Además, los Leones indomables atraviesan por un renovado proceso de consolidación de su fútbol.



El técnico de Camerún Hugo Broos pondrá a su mejor equipo y se espera que repita la alineación ante la necesidad de conseguir la proeza ante Alemania.

Posibles alineaciones del Alemania vs Camerún:



Alemania: Kevin Trapp, Matthias Ginter, Shkodran Mustafi, Antonio Ruediger, Joshua Kimmich, Emre Can, Leon Goretzka, Jonas Hector, Julian Draxler, Amin Younes y Timo Werner.



Camerún: Fabrice Ondoa, Ernest Mabouka, Adolphe Teikeu, Michael Ngadeu Ngadjui, Collins Fai, Sébastien Siani, Arnaud Djoum, André Frank Zambo Anguissa, Christian Bassogog, Vincent Aboubakar y Benjamin Moukandjo.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.