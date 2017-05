Alianza Lima vs. Independiente: Día, hora y canal TV del partido por Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. Independiente: El cuadro Blanquiazul enfrentará al 'Rojo de Avellaneda' en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Alianza Lima tendrá que ganar por cualquier resultado a Independiente para pasar a la siguiente ronda del certamen de Conmebol.



Alianza Lima vs. Independiente se llevará a cabo este miércoles 31 de mayo. El horario del partido será a las 19:45 (hora peruana) y las 21:45 de Argentina.



La transmisión del encuentro entre Alianza Lima e Independiente de Avellaneda será por Fox Sports disponible en señal de cable Movistar Tv, DirecTv y Claro Tv.



Alianza Lima logró un sufrido empate 0-0 en Argentina ante Independiente por lo que dejó abierta la serie. Las chances para los íntimos se resumen en ganar. Un empate sin goles -igual marcador que la ida- obligará a ir a la tanda de penales.



No obstante, empatar anotando un gol o más, clasificaría a Independiente debido a la ventaja deportiva del gol de visitante en igualdad de puntos y/o resultados.

Alianza Lima 0-0 Independiente: Resumen y goles

"Cuando tienes un partido tan complicado como el de Independiente, las cosas previas se olvidan. Sabemos que defender no depende solo del arquero sino de todos. Es un tema de conjunto y no darle la responsabilidad a uno solo", aseguró el golero Leao Butrón en la previa del Alianza Lima vs Independiente.



Leao Butrón tiene un grato recuerdo del partido de ida en Buenos Aires el pasado 4 de abril. Tuvo sensacionales atajadas y le paró un penal a Emmanuel Gigliotti. Además, fue elegido la figura del partido por Fox Sports.

