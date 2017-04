Alianza Lima vs. Independiente: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul visita al 'Rojo' este martes en el estadio Libertadores de América de Avellaneda por el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. Alianza Lima va por la hazaña ante Independiente, cuando no perder es el mejor resultado. (7:45 p.m. | Fox Sports 2)



Alianza Lima vs. Independiente será el partido en el que el 'Rey de Copas' intentará reencontrarse con su rica historia internacional en su regreso a la Copa Sudamericana cuando reciba al cuadro Blanquiazul de La Victoria.



Independiente, ganadores de la Copa Libertadores en siete ocasiones y campeones de la Copa Sudamericana en 2010, intentarán dar un primer paso positivo ante Alianza Lima en el estreno en un torneo remozado, que lo tuvo como protagonista hace unos meses, en la edición 2016, donde se despidió por penales en octavos de final ante el luego campeón Chapecoense.



Alianza Lima vs Independiente, significa mucho para los locales, que llegan a la Copa Sudamericana en medio de una campaña irregular en el torneo argentino, en el que ocupa el decimotercer puesto entre treinta equipos, pero con dos encuentros pendientes que podrían mejorar su situación.



Dirigido por Ariel Holan desde comienzos de año, el 'Rojo' viene de empatar 1-1 con Vélez Sarsfield, en lo que apenas fue su segundo encuentro oficial de la temporada, un problema que por la falta de ritmo ya sufrieron otros conjuntos argentinos en la Copa Libertadores.



Sin embargo, Holan prefirió mostrarse optimista y consideró que "desde lo físico vamos a llegar bien. Están todos muy bien entrenados. Después, estamos analizando bien el rival que se viene y lo que hemos hecho en estos partidos, y tomaremos las decisiones necesarias para hacer un buen partido y conseguir lo que estamos buscando".



Alianza Lima entonado pero sin ritmo



De su lado, el plantel de Alianza Lima ya desembarcó en Buenos Aires con la esperanza a pleno, más allá de que, al igual que su rival, el conjunto limeño tampoco llega con muchos partidos encima, a causa del receso impuesto por la reciente doble fecha de eliminatorias sudamericanas.



En un análisis previo, el arquero Leao Butrón señaló que observaron el último partido del 'Rojo' y expresó que "vimos el partido de ellos con Vélez. La falta de continuidad no será determinante, nosotros vamos con ganas", y en el mismo sentido, el entrenador Pablo Bengoechea advirtió que "no estamos yendo a empatar. Vamos a jugar y a buscar la victoria".

Solo queda un día para vernos de nuevo y alentarte sin parar, por eso, deja tu mensaje de aliento #UnSoloPuño #ArribaAlianza pic.twitter.com/lC4sbM9uJt — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 3 de abril de 2017

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Independiente:

Independiente: Martín Campaña - Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Nicolás Tagliafico - Walter Erviti, Nery Dominguez - Emiliano Rigoni, Hernán Barco, Lucas Albertengo o Martín Benítez - Emmanuel Gigliotti.

Alianza Lima: Leao Butrón - Paolo de la Haza, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Alexis Cossio - Germán Pacheco, Luis Ramírez, Aldair Fuentes o Rinaldo Cruzado, Alejandro Hohberg - Luis Aguiar - Lionard Pajoy.

Así fue el último triunfo 7-2 de Alianza Lima sobre Juan Aurich por el Descentralizado 2017:

Alianza Lima 7-2 Juan Aurich: Goles y resumen

