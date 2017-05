Alianza Lima vs. Independiente: EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO FOX SPORTS la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. Independiente: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Blanquiazul recibe a los 'Diablos Rojos' este miércoles en el estadio Alejandro Villanueva Matute por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Alianza Lima necesita un triunfo ante Independiente para seguir avanzando en el torneo de Conembol (7:45 p.m. | Fox Sports)



Alianza Lima vs Independiente es la chance más favorable para los clubes peruanos de mantenerse en un torneo internacional en lo que queda del 2017 tras las sendas eliminaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Comerciantes Unidos tiene la serie en contra 3-1 ante Boston River, y quedó al borde de la eliminación.



El primer partido de la serie Alianza Lima vs. Independiente fue favorable para los íntimos tras conseguir la igualdad sin goles con una brillante actuación del golero Leao Butrón en Avellaneda.



El único resultado que le permitirá a Alianza Lima seguir en la Copa Sudamericana es el triunfo ante Independiente, sin importar la diferencia de goles. No obstante, un empate con un marcador con tantos anotados clasificará al club argentino. Un nuevo 0-0 obligará a la definición por penales.



"Vamos a tener cuidado, sabemos cómo juegan, la velocidad que tienen. Nos pueden complicar. Trataremos de ser sólidos en defensa", afirmó el estratega de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, previo al partido entre Alianza Lima vs. Independiente.

Alianza Lima 0-0 Independiente: Resumen y goles

Alianza Lima alineará a un equipo totalmente ofensivo liderado por el goleador Germán Pacheco y Lionard Pajoy. A estos se sumarán el uruguayo Luis Aguiar y Rinaldo Cruzado en el mediocampo.



"Tenemos que tener cuidado con los jugadores que ellos tienen, pues en lo colectivo y en lo individual en cualquier momento pueden desequilibrarte", dijo el atacante Germán Pacheco.



En su última participación en el torneo continental, en 2014, Alianza Lima no superó la primera fase y fue eliminado por el ecuatoriano Barcelona con un global de 3-0.



"Queremos darle una alegría a la hinchada peruana de avanzar en esta Sudamericana para lavarnos la cara a nivel internacional", manifestó Cruzado.



Alianza Lima, uno de los más longevos del Perú, fue fundado en 1901, y tiene 22 títulos. Participó en la Copa Sudamericana en 2002, 2003, 2014, en las que quedó afuera en sus primeras fases.

Por su parte, con siete títulos de Copa Libertadores y uno de Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda se concentra desde el lunes en un hotel limeño.



El 'Rey de Copas', que tiene once partidos sin perder en el torneo argentino, buscará hacer un encuentro perfecto para sacar de carrera al cuadro 'Blanquiazul'.



"Es un partido duro. Pienso que Alianza nos va a querer llevar por delante y nosotros vamos a tener que tratar de aprovechar los espacios que tal vez nos puedan dejar", dijo su DT Ariel Holan, en la página de internet del club.



El DT formaría con el delantero Emanuel Gigliotti como pieza fundamental de su ataque y el volante Nery Domínguez como cerebro de su zona central.



"En nuestra idea está solo la clasificación a la siguiente ronda", indicó Domínguez. Los 'Diablos Rojos' llegan para este duelo con un empate sin goles ante Aldosivi por el torneo argentino, donde se ubican en el sexto lugar.

Probables alineaciones del Alianza Lima vs. Independiente:



Alianza Lima: Leao Butrón - Gonzalo Godoy, Paolo De la Haza, Miguel Araujo, Alexis Cossio - Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado, Alejandro Hohberg, Germán Pacheco - Luis Aguiar, Lionard Pajoy.



Independiente: Martín Campaña - Juan Sánchez Miño, Fabricio Bustos, Nicolás Tagliafico, Alan Franco - Martín Benítez, Maximiliano Meza, Ezequiel Barco, Emiliano Rigoni - Nery Domínguez, Emanuel Gigliotti.

