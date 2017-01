Andrea Pirlo: Esta foto causó furor en las redes sociales

Andrea Pirlo, volante de New York City de la MLS, publicó una imagen en sus cuentas de redes sociales y causó furor entre sus seguidores.



En sus cuentas de Instagram y Twitter apareció una imagen de Andrea Pirlo simulando que patea el sol cerca del ocaso en una playa. La foto fue tan bien lograda que fue compartida y viralizado de inmediato.



Además, la cita de la publicación fue interpretada de diversas formas por sus seguidores. "Fireball" o "Bola de fuego", es el texto que acompaña correctamente a la imagen. No obstante, se especula de un posible retiro del mediocampista italiano, quien no se ha pronunciado al respecto.



Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la fotografía también es otro de las buenas artes de Andrea Pirlo, quien es un artista con el balón en sus pies.

