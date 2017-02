Andrés Iniesta: "Estamos al mil por mil con Luis Enrique"

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, salió en defensa de su técnico, Luis Enrique Martínez, al afirmar que el vestuario está "al mil por mil" con él y que espera que renueve con el club azulgrana, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio.



"Estamos al mil por mil con Luis Enrique para intentar seguir ganando títulos. No encuentro ninguna duda en ese compromiso de los jugadores con el entrenador y del entrenador con los jugadores. No sé lo que pasará, pero ojalá el entrenador tenga el deseo de continuar en este equipo", explicó Andrés Iniesta.



Andrés Iniesta ha hecho estas declaraciones en un acto publicitario de la compañía tecnológica Sony celebrado en Barcelona, donde ha analizado la situación de su equipo en LaLiga Santander, donde ocupa la segunda posición a un punto aunque con un partido más que el Real Madrid.



"Lo que depende de nosotros es lo que debemos intentar solucionar.Real Madrid está siendo un líder muy sólido y nuestra misión es sacar los partidos adelante para intentar estar ahí. Vamos a ir jornada a jornada y a esperar que ocurra ese momento para estar preparados y dar un salto más", aseguró Andrés Iniesta.



Iniesta se ha mostrado muy satisfecho por los tres puntos conseguidos ayer ante el Atlético de Madrid (1-2), un partido en el que, en su opinión, los 'colchoneros' les llevaron al límite de sus posibilidades.

"Para nosotros es normal celebrar un partido de esa manera como el de ayer en el que no hubieron muchas opciones, pero el Atlético siempre lleva los partidos al límite y ganar en un campo como el Calderón era fundamental", ha reconocido.



No se ha querido referir el capitán azulgrana a la victoria conseguida ayer por el Real Madrid en Villarreal (2-3), que estuvo marcada por un penalti a favor de los blancos que provocó la queja de su compañero Gerard Piqué en las redes sociales.



"Como capitán y compañero respeto las opiniones de todos los demás. Mi postura ha sido prácticamente siempre de no hablar de los árbitros", ha precisado.



Asimismo, Iniesta ha sido preguntado por si tiene esperanzas en superar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, que los azulgranas afrontan con un 4-0 en contra con vistas al partido de vuelta que tendrá lugar en el Camp Nou el próximo 8 de marzo.



"Dentro de lo complicado que está por el resultado que tenemos, hay que creer. Hay que creer en que podremos estar cerca de esa eliminatoria. Pienso que tenemos argumentos para ello. Es un resultado muy abultado pero creo que podremos tener alguna opción de pasar esa eliminatoria y ojalá así sea", ha puntualizado.



Para ello, Iniesta considera que su equipo deberá realizar un muy buen encuentro, ya que, según ha dicho, en el Barça se necesita "jugar bien para ganar".

Mira el triunfo de Barcelona ante Atlético Madrid por la Liga Santander:

