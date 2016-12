Árbitro charrúa fue protagonista de un escándalo en el fútbol de Uruguay tras presentarse a dirigir borracho.



El árbitro se presentó en el partido entre Conventos y Boca Juniors de la Cuarta División de Uruguay (Sub 18) con evidentes signos de ebriedad.



Tanto es así, que perdió el equilibrio y terminó en el césped en pleno partido. Luego, no encontraba sus tarjetas para amonestar a los jugadores. Encima, se tomaba el rostro con señales de no sentirse bien.



Pero no quedó allí. Cobró un penal y luego lo hizo repetir. El árbitro agredió a un jugador en pleno partido. Al final fue detenido y el dosaje etílico salió positivo. ¡Un escándalo!

